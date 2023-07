Bispo Américo Aguiar vai visitar a Ucrânia

O bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, que será nomeado cardeal pelo Papa Francisco, vai visitar a Ucrânia em data não revelada, na sequência de um convite feito pela Conferência Episcopal ucraniana, foi anunciado este domingo.

"Na sequência de um convite feito por representantes da Conferência Episcopal ucraniana que, há cerca de duas semanas visitaram a sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, deslocar-se-á à Ucrânia para se encontrar com jovens", pode ler-se na nota da assessoria da Jornada. Acrescenta-se que "as datas e locais desta deslocação não serão revelados por motivos de segurança".

O Papa Francisco anunciou hoje a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, no consistório marcado para 30 de setembro.

De acordo com uma publicação do canal Vatican News na rede social Twitter, o Papa Francisco anunciou, após a recitação da oração do Angelus, um consistório em 30 de setembro, véspera do início da próxima Assembleia Sinodal, para a criação de 21 novos cardeais, incluindo o bispo Américo Aguiar, o único português.

Segundo a agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.