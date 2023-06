Ministro da Educação: “Instabilidade na escola também decorre da competição entre sindicatos”

Os professores estiveram em protesto praticamente todo este ano letivo. Reconhece-lhes alguma razão?

Razão, obviamente que sim. Aquilo que reclamam [devolução integral do tempo de serviço que esteve congelado] é legítimo, mas não temos capacidade para responder a todas as suas aspirações. Temos tentado encontrar algumas soluções de aproximação, como a medida do acelerador de carreiras, que não existiria se não tivesse havido esta contestação. Não estava prevista no programa do Governo, mas conseguimos fazer avançar, encontrando também uma medida gémea para as restantes carreiras, porque os períodos de congelamento afetaram todos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.