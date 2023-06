Calor vai continuar: o tempo para os próximos dias num mapa interativo

Nos últimos dias, os termómetros viram o reflexo da quarta vaga de calor, este ano, em Portugal. E a verdade é que o calor, sentido nestes primeiros dias de verão, vai continuar em todo o país. Este domingo continuará quente, mas existirão, segundo o IPMA, algumas variações de nebulosidade no litoral Norte e Centro.

Nos próximos dias, os ventos serão predominantemente fracos a moderados, soprando do Norte/Noroeste, com velocidades de até 30 km/h. A partir da tarde, na faixa costeira ocidental e nas terras altas, o vento pode soprar mais forte (40 km/h). Além disso, existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada.

Na Grande Lisboa, o céu estará predominantemente pouco nublado ou limpo, embora possa apresentar-se temporariamente muito nublado próximo ao Cabo Raso até o início da manhã. Já na Grande Porto, o céu também estará pouco nublado ou limpo, mas com momentos de maior nebulosidade até o meio da manhã. Na faixa costeira, existe a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, e é esperada uma pequena descida de temperatura.

Em relação ao estado do mar, segundo a meteorologista Ângela Lourenço, na costa ocidental as ondas serão de noroeste, com altura variando entre 1 e 2 metros. A temperatura da água do mar estará em torno de 18 a 20ºC. Já na costa sul, as ondas serão de sueste, diminuindo gradualmente de 1 a 1,5 metros para 1 metro. A temperatura da água do mar estará entre 20 a 22ºC.

Entre este domingo e segunda-feira, o termómetro vai ultrapassar aos 40ºC em algumas zonas do país, como em Évora e em Beja. Apesar de na quarta-feira já não ser esperado nenhuma temperatura acima dos 40ºC, o calor vai continuar com alguns distritos, como Castelo Branco e Portalegre, a estarem bem perto. Para estes dias, nenhuma zona do país registará menos de 16ºC na temperatura mínima.

Temperaturas para os próximos dias