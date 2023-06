Lancha rápida suspeita de tráfico de droga apreendida e rebocada para o porto de Faro

Uma lancha foi apreendida esta noite em águas internacionais, a sul de Portugal, no âmbito de uma operação conjunta da Marinha Portuguesa e da Autoridade Marítima Nacional. Na embarcação de alta velocidade foram encontrados 60 jerricans de combustível e as autoridades suspeitam que estivesse a ser utilizada para tráfico de droga.

Em comunicado, a Marinha informa que, após uma monitorização de movimentos de embarcações suspeitas de estarem relacionadas com tráfico de droga, “foi efetuada a perseguição de uma embarcação de alta velocidade e encontrada outra com 60 jerricans de combustível no seu interior”.