Canguru foge de casa e anda à solta nas ruas de Vizela

A manhã desta sexta-feira foi, no mínimo, insólita para muitos moradores de Vizela que, no meio da sua rotina, acabaram por se cruzar com um canguru aos saltos no centro da cidade.

O ‘turista’ saltitante passou pelo Fórum e junto ao monumento de homenagem ao povo de Vizela, bem perto do edifício da câmara municipal, antes de acabar encurralado junto a uma fábrica. Foi capturado por militares da GNR, com o apoio da veterinária da autarquia.

O mistério do seu passeio matinal foi rapidamente esclarecido: o canguru pertence a um cidadão particular, que tinha todos os documentos legais para o manter em casa, de onde tinha escapado.

Como não provocou qualquer estrago, nem acidentes, o animal foi devolvido ao proprietário. Antes, recebeu tratamento e foi-lhe colocado um microchip de identificação.