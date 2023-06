Santos Populares em Lisboa: ruas cortadas, autocarros alterados, metro a funcionar, mas o lixo pode dar chatices

Mas os problemas não se ficam pela Avenida da Liberdade, já que há diversos bairros com arraiais que levam ao encerramento de vias. Por exemplo, em Santos, zona que já está a viver problemas no trânsito devido à criação da linha circular no Metro de Lisboa, haverá um arraial promovido pela Junta que vai obrigar a mudar os autocarros que ali passam na zona - e isto é de dia 10 a 14.

A Carris explica que ao longo do dia vai havendo sucessivas mudanças no trânsito, com cortes parciais da Avenida e das suas transversais até ao total encerramento, o que terá obrigatoriamente implicações nas carreiras que passam pela cidade.

Carris reforça carreiras noturnas

Tendo em conta todos os condicionamentos, as linhas noturnas também vão sofrer alterações. Por regra, todas elas terminam no Cais do Sodré, como muitos arraiais ocorrem nos percursos dos autocarros que ali desaguam, não irá acontecer em todas as linhas; umas mudam o caminho para ali fazerem o terminal, outra termina antes em Santa Apolónia, outra no Martim Moniz.

Mas haverá reforços em algumas delas. Na noite de dia 12 e madrugada de 13 haverá reforço entre as 00h e as 06h em três das linhas da madrugada (201, entre o Cais do Sodré e Algés, 207, do Marquês de Pombal até ao Lumiar, e 210, de Santa Apolónia até à Estação do Oriente). “Poderão ser reforçadas outras carreiras e percursos mediante existência de procura”, assinala ainda a Carris.

Metro prolonga serviço até às 03h

O Metro de Lisboa vai estar a funcionar mais tempo do que o habitual: em vez do encerramento pela 01h em toda a rede, há duas linhas – a Verde e a Azul, as que mais perto passam nos bairros antigos da cidade – que vão ter comboios até às 03h.

“Este prolongamento do serviço até as 03 horas da manhã do dia 13 de junho (de 12 para 13), ocorrerá em todas as estações da linha Verde e da linha Azul (com exceção da estação Avenida, que fechará perto das 00h30 por questões de segurança), com circulação de comboios com seis carruagens. As restantes linhas Amarela e Vermelha funcionarão no seu horário habitual”, segundo explica o Metro em comunicado enviado às redações este sábado, dia 10.

A operadora de transportes recomenda aos clientes ocasionais (que não têm passe) que comprem já os bilhetes, de forma antecipada, para “evitar demoras e filas desnecessárias”.

A atividade retoma depois como normalmente pelas 06h30 de dia 13 em toda a rede.