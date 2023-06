“Pergunto-me por que pessoas com bom nível de educação, como eu, têm de ganhar três vezes mais do que trabalhadores efetivamente essenciais”

Em entrevista ao Expresso por ocasião da sua participação, na passada quinta-feira, no workshop “Saúde Mental e Trabalho: do diagnóstico à ação”, o terceiro de uma série promovida pelo Nova Health Economics and Management Knowledge Center da NovaSbe, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, Christopher Prinz, analista sénior da OCDE, onde lida com as questões do emprego, trabalho e assuntos sociais, descreveu que progressos têm sido feitos nos diferentes países da OCDE no que diz respeito à implementação de políticas de saúde mental nos locais de trabalho. Em 2016, a OCDE publicou uma recomendação sobre este assunto a que todos os Estados-membros aderiram, mas os desenvolvimentos "têm sido bastante limitados", incluindo em Portugal, diz o analista, que foi responsável pelo documento. Mais do que regulamentação, que até já existe em vários países, "é necessário aplicar as medidas", nomeadamente as que dizem respeito ao regresso ao mercado de trabalho de pessoas que estão de baixa médica. "A investigação mostra que perder totalmente o contacto com o emprego tem um impacto negativo na recuperação da doença."

Que impacto poderá ter a IA no emprego? Sempre que há disrupções deste género, é impossível saber o que vai acontecer. Mas antecipo que, no imediato, muitas pessoas vão sentir um stress adicional, por não saberem o significa isto para si e para o seu emprego. Por outro lado, há muitos trabalhos que se vão tornar mais fáceis e rápidos devido à IA. E vão surgir inúmeros empregos novos que não fazíamos ideia de que pudessem alguma vez existir, relacionados com o desenvolvimento, acompanhamento, controlo e verificação desta tecnologia. Muitos empregos vão mudar mais do que provavelmente pensamos neste momento.

Mas que riscos concretos existem? Temos indicadores que mostram que, em muitos aspetos, o trabalho se tornou mais saudável. Os riscos para a saúde física diminuíram. Há menos excesso de trabalho do que havia há 30, 40 anos. Mas, ao mesmo tempo, devido à tecnologia e ao aparecimento de formas diferentes de comunicar, surgiram novas tensões de natureza mais psicológica do que física. Assistimos, por exemplo, a fenómenos como a intensificação do trabalho, mas neste momento ainda estamos a aprender a lidar com tudo isto. À medida que desenvolvemos novas respostas e ferramentas, vamos percebendo quais são realmente os desafios que temos pela frente. Mas já sabemos que a inteligência artificial (IA) é um deles.

Muitos trabalhadores, sobretudo os millennials e a geração Z, cresceram a acreditar, porque isso lhes foi incutido, que o trabalho deve ser mais do que uma fonte de rendimento; deve ser uma missão, uma vocação, emprestando-nos uma identidade e dando significado às nossas vidas. Mas estas expectativas acabam por ser irrealistas, porque o retorno é cada vez menor, os salários são baixos e as condições de vida são precárias, o que obviamente tem impacto na saúde mental. Não deveríamos ter também isto em conta quando falamos em riscos nos locais de trabalho? Concordo que temos mesmo de discutir este assunto. Mas não nos devemos esquecer que há muitos empregos a que isso não se aplica. Não são particularmente enriquecedores ou não nos dão tudo aquilo que queremos que o trabalho idealmente nos dê. Isso tornou-se particularmente notório com a pandemia. Todos os empregos realmente essenciais não são necessariamente agradáveis, mas precisamos deles com a maior urgência. Há uma clara escassez de mão de obra em setores muito importantes e a globalização, como já se percebeu, não resolveu estes problemas de forma muito sustentável. A subcontratação de todos estes serviços aos países do Sul global que tem sido feita nas últimas décadas trouxe desvantagens. Além de a nossa riqueza resultar quase inteiramente desta externalização do trabalho, percebemos recentemente que somos muito dependentes de outras partes do mundo. Quando há uma crise, uma guerra como a que está em curso atualmente, nem sequer somos capazes de produzir os nossos próprios medicamentos. Temos mesmo de nos concentrar em tornar os empregos essenciais mais atrativos.

Como é que isso pode ser feito?

Desde logo, aumentando os salários, que são baixíssimos. Temos um mercado de trabalho estranho nesse sentido: os empregos realmente essenciais são muito mais mal pagos do que os outros em que as pessoas têm liberdade para se desenvolverem e atingirem os seus maiores objetivos e ambições. Isto deveria mudar. O que fazemos atualmente é recompensar a formação académica de longa duração, mas não valorizamos os empregos em função do seu valor na sociedade nem recompensamos devidamente esses trabalhadores. Por vezes, pergunto-me porque é que as pessoas com um bom nível de educação - e eu encaixo-me nesse grupo - têm de ganhar três vezes mais do que os trabalhadores que são efetivamente essenciais.

Em 2016, a OCDE publicou uma recomendação sobre políticas de saúde mental nos locais de trabalho a que todos os Estados-membros aderiram. Que medidas concretas foram propostas?

A recomendação é dirigida a dois grupos - os decisores políticos e os empregadores - porque são necessárias políticas públicas. Os empregadores têm a obrigação de cuidar dos seus trabalhadores. Fazem-no de muitas formas porque têm os seus próprios interesses, querem que os seus trabalhadores se empenhem, sejam produtivos e tenham um bom desempenho, mas não estão necessariamente interessados na saúde e qualidade de vida das pessoas. A não ser que tornemos estas áreas mais atrativas do ponto de vista financeiro. As nossas recomendações incluem medidas como a regulação de responsabilidades e incentivos mais fortes para os empregadores. Por exemplo, a avaliação dos riscos no local de trabalho é algo que se faz habitualmente, mas não se tem tentado realmente criar ambientes de trabalho favoráveis para os trabalhadores do ponto de vista psicossocial. Não basta haver regulamentação, é necessário aplicar as medidas e dar formação às autoridades para as condições do trabalho dos vários países para poderem fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e ajudar as entidades patronais a aplicar o que está previsto.

Que medidas considera mais prioritárias?

Uma das principais questões, do nosso ponto de vista, prende-se com a política da doença. Nem sempre é fácil para um empregador perceber quando deve agir, mas quando um trabalhador falta sucessivamente por estar doente, há claramente um problema. E cada vez mais estas faltas estão relacionadas com a saúde mental. Hoje em dia, na maioria dos países da OCDE, quando o trabalhador está de baixa médica, há um corte na relação com o empregador, quando na realidade seria importante haver um diálogo entre ambos e reuniões regulares, com a presença do médico do trabalhador, para se perceber as capacidades que o trabalhador mantém e que alterações são necessárias no local de trabalho - tanto em termos de funções como ao nível do horário laboral -, para assegurar o seu regresso ao emprego. Este diálogo entre diferentes interlocutores pode também servir para perceber se há realmente uma correspondência entre as competências do trabalhador e o emprego em que se encontra e, se não houver, ajudá-lo a encontrar outro. É isto que está a faltar em muitos países. Os progressos têm sido bastante limitados. É importante não nos limitarmos a fechar os olhos e esperar que o trabalhador eventualmente regresse. Se o fizermos, vão perder definitivamente as pessoas.

Porque é que é tão importante apoiar o trabalho no retorno ao trabalho?

Os nossos dados mostram que se alguém estiver de baixa por problemas de saúde psicológica durante seis meses, o que não é assim tanto tempo, a probabilidade de alguma vez regressar ao mercado de trabalho é extremamente baixa. Há uma janela de apenas alguns meses em que temos de fazer todos os esforços para manter as pessoas com alguma ligação ao mercado. Na doença mental, são realmente estes primeiros meses que decidem tudo. E também sabemos, pela investigação que tem sido feita, que perder totalmente o contacto com o local de trabalho tem um impacto negativo na recuperação da doença. Claro que se pode dar o caso de estarmos perante um sistema de segurança social que apoia pouco os trabalhadores e, sendo assim, talvez não tenham outra escolha senão trabalhar para sobreviver. Também vemos isto em alguns países.