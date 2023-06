Chega: PJ faz buscas às casas de Luc Mombito e Nuno Pontes, que foi detido por posse de arma ilegal

A Polícia Judiciária fez esta terça-feira buscas domiciliárias a Luc Mombito, o auto denominado “faz tudo” do Chega e conselheiro do líder do partido, André Ventura, e a Nuno Pontes, vice-presidente da Distrital do Porto. A operação policial foi feita pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ.

A operação é uma consequência da reportagem da SIC sobre o partido e em causa estão crimes de coação, ameaças e atentado à liberdade de imprensa. Nuno Pontes foi detido porque tinha em sua posse uma arma de fogo ilegal.

Os crimes terão sido cometidos através das redes sociais. Um dos alvos foi o jornalista da SIC, Pedro Coelho, autor da reportagem “A Grande Ilusão: o ódio saiu do armário”. “Recebi ameaças e ofensas. Muitas anónimas, outras identificadas. e a maioria, de facto, vieram desses dois dirigentes”, explica o jornalista que na altura foi contactado pelo International Press Institute a quem confirmou as ameaças. “O Luc Mombito ameaçou-me e insultou-me, o Nuno Pontes disse-me que se fosse ao Porto ele estaria lá “à espera” de mim". Esta organização internacional fez um comunicado e na sequência disso o Ministério Público abriu um processo.

Uma fonte da PJ confirma que a operação decorre de uma “queixa-crime”.

O Expresso contactou a direção do Chega para receber uma reação do partido a estas diligências policiais, e está a aguardar respostas.

Luc Mombito nasceu no Zaire (atual República Democrática do Congo) mas vive em Portugal desde criança. É conhecido pela agressividade nas redes sociais e já teve a sua conta do Twitter banida por causa de ameaças e insultos a simpatizantes da esquerda.

Segundo um perfil publicado no Linkedin, conheceu Ventura no Externato de Penafirme, um seminário Católico, e desde aí ficaram os “melhores amigos”.

Nuno Pontes, que é conhecido no partido como Nuno Pit, é descrito pelo próprio Chega como a “primeira lança” no Porto e chegou a estar ligado ao PSD.