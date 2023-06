Retrato ambiental de Portugal: bem na redução de emissões e nas renováveis, mal no lixo e no consumo de recursos

Portugal reduziu as suas emissões de CO2 em 35% face a 2005 e cumpriu todas as metas ambientais europeias de energia, mas é o país da UE que mais subiu na produção de resíduos per capita, dos que menos recicla e dos que consome mais recursos naturais. E apesar do avanço na classificação de áreas protegidas o aumento e efetiva proteção destas áreas ainda marca passo. Estas são algumas das características que resultam do retrato estatístico-ambiental de Portugal, divulgado pela Pordata no Dia Mundial do Ambiente, que se celebra esta segunda-feira.