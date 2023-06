Os SUV são maus para o ambiente? Sim. E aqui se explica porquê

As redes sociais andam num alvoroço porque há ecoativistas a esvaziar os pneus de veículos todo o terreno, como os SUV, em meio urbano em Portugal. O movimento “Tyre Extinguishers” (Os Extintores de Pneus) consideram que estes veículos contribuem para “o desastre climático” e alertam os seus condutores, colocando-lhes nos para-brisas um folheto explicando que o “sugador de gasolina mata” e que “se os SUV fossem um país, seriam o sexto maior emissor do mundo”, com consequências para as alterações climáticas e para a saúde pública, contribuindo para o aumento de problemas cardiorrespiratórios e não só.

E são mesmo assim tão maus para o ambiente? Tudo indica que sim.