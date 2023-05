Subdiretor-geral da Saúde e único candidato a substituir Graça Freitas apresenta demissão da DGS

O subdiretor-geral da Saúde apresentou esta quarta-feira demissão, noticia a SIC Notícias. Não foram para já adiantados os motivos para o afastamento.

"O Ministério da Saúde agradece a Rui Portugal toda a dedicação à causa da saúde pública, designadamente durante o exigente período da pandemia", afirma o gabinete do ministro Manuel Pizarro, citado pelo canal televisivo.

Rui Portugal, que é o único candidato ao lugar de Graça Freitas, está assim de saída da Direção-Geral de Saúde. Isto quando ainda em fevereiro tinha afirmado estar “totalmente preparado” para assumir a liderança da DGS.

Licenciado em medicina pela Universidade de Lisboa em 1987, Rui Portugal é também especialista em saúde pública e foi coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

Entre as várias funções e cargos que desempenhou, foi diretor executivo do Plano Nacional de Saúde 2012-2017, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, administrador do Hospital de Pulido Valente e docente universitário na área da saúde.

O subdiretor-geral demissionário ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19 e chegou a assumir a liderança da DGS quando a diretora-geral Graça Freitas esteve em isolamento, em dezembro de 2020.

Na altura protagonizou um polémico momento durante as habituais conferências de imprensa da agência governamental. Rui Portugal sugeriu que na época natalícia e em plena pandemia, os portugueses optassem por “uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível do contacto humano, um contato de proximidade, mas com distanciamento físico”.

Recorde-se que Graça Freitas anunciou a sua vontade de abandonar a liderança da DGS por motivos pessoais no final do ano passado. A diretora-geral garantiu que permaneceria no cargo até ser substituída.

A decisão sobre a nomeação do substituto estava previsto ser tomada a meio deste ano, disse o ministro da Saúde em abril.

