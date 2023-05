“É o fim da prisão perpétua”: Ezequiel esteve em greve de fome 21 dias e depois a nova Lei da Saúde Mental foi aprovada

Ezequiel Ribeiro, que continua detido 17 anos após o cumprimento da sua pena por vários crimes, deu por terminada a greve de fome que começou no passado dia 4, em protesto contra a sua permanência no sistema prisional e não num hospital psiquiátrico civil, e ainda pelo direito a uma avaliação médica independente, naquilo que considera um falhanço dos médicos do sistema prisional em tratar a sua doença psiquiátrica.