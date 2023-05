Concursos especiais de acesso: há mais de 20 mil vagas disponíveis em universidades e politécnicos

Três meses mais cedo e de forma muito mais acessível, com informação detalhada por curso e tipo de acesso. As vagas dos chamados concursos e regimes especiais, que permitem ingressar no ensino superior sem ser através da realização dos exames nacionais, foram divulgadas pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior.

Ao todo, são mais vinte mil lugares em universidades e politécnicos públicos, que se juntam às quase 55 mil do regime geral de acesso (para alunos que concluem o secundário e cujo acesso está dependente dos exames nacionais) e já tinham sido anunciadas em abril.