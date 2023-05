Polícias querem controlo “seletivo” das fronteiras e evitar entrada de pessoas que “comprometam a segurança” da Jornada Mundial da Juventude

NUNO VEIGA/LUSA

Documento do Sistema de Segurança Interna obtido pelo Expresso revela que as polícias receiam a entrada em Portugal “de cidadãos ou grupos cujos comportamentos possam ser suscetíveis de comprometer a segurança” durante Jornada Mundial da Juventude. E aconselharam o controlo das fronteiras de forma “parcial e seletiva” antes e depois do evento religioso, mas não o encerramento do Espaço Schengen

