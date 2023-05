“Depois de milhões de anos em que os animais eram unicamente orgânicos, poderemos ter cyborgs que são parte orgânicos parte inorgânicos”

No último século, a esperança média de vida mais do que duplicou. Se viver até aos 120 anos se tornar comum, que implicações isso terá na sociedade?

Isso não será fácil de acontecer, em primeiro lugar porque, no século XX, os ganhos na esperança de vida foram conseguidos pela erradicação de doenças e pela diminuição da mortalidade infantil, mas não se estendeu a longevidade. Sempre houve pessoas a viver até aos 90 ou 100 anos. Com os medicamentos, o que fizemos foi aumentar as hipóteses de atingir essa idade. Mas para se conseguir viver até aos 120 ou aos 150 será preciso também mudar a estrutura do corpo humano.

