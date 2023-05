Há uma verdade escondida sobre as alterações climáticas. Saiba qual é e como vai começar a ser discutida a nível global

A primeira conferência internacional dedicada ao tema “A verdade escondida sobre as alterações climáticas” vai realizar-se online nos dias 6 e 7 de junho, sendo organizada pela TEDxPorto. O evento, pioneiro a nível mundial, contará com 26 oradores portugueses e estrangeiros, e potencialmente poderá ser visto pelos 38,2 milhões de subscritores do canal TED no Youtube, onde ficará gravado.