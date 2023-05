Bicicletas GIRA vão ser integradas no passe Navegante dos residentes em Lisboa

A promessa já estava feita há algum tempo e agora concretiza-se: a rede de bicicletas partilhadas GIRA, do concelho de Lisboa, vai ser integrada no passe Navegante. Isso significa que os residentes na cidade que tenham passe vão poder usar as bicicletas sem pagar mais e, no caso dos jovens até aos 23 anos e dos maiores de 65, que já usufruem de passe gratuito, o uso de bicicletas não será cobrado, segundo avançou ao Expresso Filipe Anacoreta Correia, vereador da Mobilidade e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML).