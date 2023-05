O primeiro casamento na família real em Portugal em quase trinta anos. Francisca dá o nó

O Mosteiro dos Jerónimos acolhe, a 7 de outubro, com um dia de intervalo a seguir às celebrações da Implantação da República, o casamento da terceira na linha de sucessão ao (se o houvesse) trono português. É a infanta Maria Francisca, de 26 anos, segunda dos três filhos dos duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel.

Ao fim de uma subida de 2986 metros de altura, com paragens pelo meio — entre carros estragados, volante do lado contrário, estradas com crateras e pausas para o guia fumar cigarros —, o relógio deu uma cambalhota para marcar a chegada ao topo do monte Ramelau, em Timor-Leste. Foi nesse ponto, o mais alto do país, que Duarte Martins, advogado, de 32 anos, se ajoelhou perante Maria Francisca, com quem namora há cerca de quatro, para a pedir em casamento.

A escolha de Timor foi óbvia. “Pela história do país com D. Duarte e a Casa de Bragança”, conta o noivo. “O meu pai sempre nos passou este amor”, acrescenta Francisca. Tal é esse amor que em 2011 a ex-colónia portuguesa conferiu nacionalidade timorense ao pretendente à coroa portuguesa, que defendera a causa durante os 24 anos de ocupação indonésia. “Ao saber que o Duarte ia fazer o Sueste asiático com amigos, comecei a vender Timor como se fosse (e realmente é) um dos países mais espetaculares”, recorda Francisca.

