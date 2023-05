Mulher ou homem no trono, é sempre “trabalho de equipa”

Segunda filha dos duques de Bragança, Francisca era a segunda na linha sucessória quando nasceu, em 1997, atrás de Afonso, um ano mais velho. Em 1999 veio ao mundo Dinis, que passou à frente de Francisca. É que a casa real portuguesa ainda dá primazia ao homem sobre a mulher. Entre as 43 monarquias do mundo, 21 aboliram tal discriminação (15 partilham o mesmo monarca, o britânico Carlos III).

Até 1980 todos os regimes monárquicos davam preferência ou exclusividade ao homem. O primeiro a igualar direitos dinásticos foi a Suécia, por decisão do Parlamento, que fez a atual princesa herdeira, Vitória, saltar por cima do irmão mais novo, Carlos Filipe, para descontento do pai, o atual rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. Até então a monarquia dos Bernadottes era agnática, isto é, não deixava as mulheres reinar.