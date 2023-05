Há 28 anos a República não quis faltar à boda de D. Duarte

Foi a 13 de maio de 1995, dois dias antes de fazer 50 anos, que Duarte Pio de Bragança sossegou aqueles que, entre os adeptos da monarquia, se ralavam com a ausência de herdeiros do pretendente ao trono português. Casado nessa data de alto simbolismo religioso com Isabel Herédia, teve três filhos nos quatro anos seguintes.

O casal viria a revelar, anos passados, que Isabel rejeitara o primeiro pedido de Duarte. “Tenho de pensar”, respondeu. Tinham-se conhecido há muito, em Angola, tinha ele 28 anos (a idade com que ela se tornou sua mulher) e ela sete. Até ao casamento, Isabel trabalhava como gestora de fortunas. O seu trisavô era o visconde de Ribeira Brava, um dos conspiradores do regicídio de 1908 que vitimou o rei D. Carlos e o seu herdeiro, o príncipe D. Luís Filipe.