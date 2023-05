Mobilidade: automóveis anteriores a 1996 não vão poder entrar em Lisboa

A CML tem como objetivo reduzir o número de automóveis na cidade?

Sim, o objetivo principal é ter melhor qualidade de ar. Somos uma das cidades europeias com o compromisso da neutralidade carbónica e este executivo antecipou esse objetivo de 2050 para 2030. Acreditamos que, em grande medida, será alcançável por via tecnológica, mas uma parte decorrerá da alteração de comportamentos. Enquanto que antes a discussão sobre a ZER se centrava muito na Baixa, nós temos uma preocupação alargada a toda a cidade. Isso significa que a proibição de circulação de veículos anteriores a 1996 será alargada a todo o território da cidade. Ou seja, queremos impedir a entrada de carros mais poluentes dos não residentes. Cada automóvel desses corresponde a 47 carros com preocupações ambientais normais.

