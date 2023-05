Ministro da Saúde está a ser investigado pelo Ministério Público

O Ministério Público está a investigar o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no âmbito de um processo que envolve o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que foi constituído arguido por suspeitas de prevaricação, avançou a RTP na noite desta quinta-feira.

O autarca de Gaia terá criado um posto de trabalho na autarquia a pedido de Pizarro, ainda quando este era eurodeputado e vereador na Câmara Municipal do Porto. Segundo documentos a que a RTP teve acesso, a investigação indica que foi aberto um procedimento concursal para colocar um funcionário da autarquia de Gondomar como técnico superior em Gaia – categoria que não possuía.

O Ministério Público sublinha que não havia necessidade de recursos humanos e que a situação apenas ocorreu na sequência do pedido de Manuel Pizarro. Poderá estar em causa a prática de crimes de prevaricação ou abuso de poder, segundo a RTP, que diz tratar-se de um processo à parte da Operação Babel – e no âmbito da qual foi detido o vice-presidente da Câmara de Gaia.

O Ministério Público terá solicitado buscas aos domicílios dos nove suspeitos do inquérito, mas não se realizaram no caso de Pizarro. O Ministério da Saúde referiu, em resposta à RTP, que o ministro não foi contactado no âmbito do inquérito em causa e que desconhece as referidas imputações.