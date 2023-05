Ruído dos aviões: três anos depois, não há um único edifício em Loures e Lisboa submetido a obras de insonorização

“O Programa de Isolamento Acústico ‘Bairro’ está a ser implementado e a cumprir o calendário previsto”, garante a ANA Aeroportos ao Expresso. Contudo, a meio de 2023 ainda não há um único edifício em Lisboa ou Loures que tenha sido submetido a obras de insonorização para atenuar o impacto do ruído dos aviões, como previsto no Plano de Ação do Ruído ‪2018-2023, entretanto prorrogado até 2024‬.