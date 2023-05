Seca: França e Espanha já proibiram regas de jardim e lavagens de carros, Portugal não tem medidas novas para enfrentar o problema

Com 89% do território continental em situação de seca meteorológica no final de abril — e 34% em seca severa ou extrema —, o Governo não avança com novas medidas além de dar continuidade a várias das antes anunciadas. Para já, não há aldeias ou pessoas a serem abastecidas por autotanques, segundo o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Em França e Espanha já há municípios a proibir a rega de jardins, o enchimento de piscinas particulares ou a lavagem de carros, mas em Portugal o ministro Duarte Cordeiro descarta “introduzir uma cultura de proibição quando ela ainda não é necessária”.

Sem novidade, continuam em curso as medidas definidas em 2019 e em 2022 para promover a eficiência hídrica nos sectores urbano, agrícola e do turismo. Entre estas constam o reforço da monitorização dos níveis dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a continuação de projetos de transferências de albufeiras com mais água para outras com menos, como do Alqueva para as das bacias do Sado e Guadiana, a promoção de utilização de águas resi­duais tratadas (ApR) para rega de campos de golfe e de campos agrícolas ou projetos para reduzir as perdas na distribuição de água urbana ou agrícola.