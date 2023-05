Ezequiel foi condenado a 19 anos e 11 meses, está preso há 37 e em greve de fome há oito dias por causa disso

Ezequiel Ribeiro entrou no sistema prisional em 1986. Tinha 18 anos foi condenado a 19 anos e 11 meses por cúmulo jurídico de vários crimes, e cumpriu-os todos no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo. Foi considerado culpado por homicídio e furto qualificados, detenção de arma proibida, tráfico e consumo de estupefacientes, falsificação de documentos e furto qualificado.



Hoje tem 56 anos, já tem o cadastro limpo, mas está recluso na mesma instituição onde entrou pela primeira vez há 37 anos, 17 a mais do que aqueles a que fora condenado. Em protesto, o cidadão português iniciou uma greve de fome a 4 de maio.