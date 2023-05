Metade das crianças vai todos os dias de carro para a escola, especialista diz que pais portugueses têm medo pelos filhos

S ão 8h10 e a carreira de bairro número 29 da Carris arranca como habitualmente dos Olivais para a Encarnação, em Lisboa. Lá dentro seguem alguns passageiros e dois monitores de colete florescente vestido onde se lê “Amarelo”. Nas paragens seguintes, um deles mantém-se sempre à porta para receber as crianças que vão entrando e ajuda-as a levar a mochila até aos bancos mais ao fundo do pequeno autocarro onde se juntam os colegas de escola. De passe ao pescoço, com idades entre os 5 e os 10 anos, são todos clientes do Amarelo, o projeto-piloto que está a ser testado nos Olivais e em Benfica pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e pela Carris, com o apoio das juntas, e que coloca monitores em algumas carreiras para que os pais se sintam seguros em deixar os filhos apanharem o autocarro sozinhos.

O objetivo é reduzir a quantidade de crianças que vão de carro para a escola, um problema lisboeta que se estende a uma grande parte do país. Segundo dados dos Censos 2021 disponibilizados ao Expresso pelo Instituto Nacional de Estatística, mais de metade (52%) dos alunos entre os 6 e os 18 anos vai de carro, 24% vão a pé, 23% de transportes e menos de 1% de bicicleta. No caso dos mais novos, com idades abaixo dos 14, aumenta a percentagem dos que são levados pelos pais e que só quando entram no Secundário, a partir dos 15 anos, começam a ganhar espaço e a ir mais a pé e de autocarro, ‘escapando’ ao carro dos pais.