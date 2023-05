Jovens ativistas terminam greve de fome na Faculdade de Psicologia após intervenção do INEM, reitor diz compreender “o sentido de urgência”

D.R.

Passaram 16 dias de ocupações disruptivas de escolas pelo “Fim ao Fóssil”. Na Faculdade de Psicologia, duas jovens estiveram mais de 48 horas em greve de fome para chamar a atenção para que se nada for feito no presente não terão futuro. Reitor diz compreender “o sentido de urgência” do combate às alterações, mas não aceita que tentem obrigar diretores ou reitores a assinar declarações de participação em manifestações

