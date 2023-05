Obras no Metro de Lisboa: passageiros pedem reforço de autocarros

Andar de metro em Lisboa tem sido um pesadelo para milhares de pessoas. As obras na linha Circular cortaram dois troços nas linhas verde e amarela. A Carris reforçou os autocarros, mas os passageiros dizem que é insuficiente.

Carruagens sobrelotadas e filas para apanhar o autocarro: desde terça-feira que tem sido assim em algumas zonas de Lisboa.

As obras na nova linha do Metro interromperam a circulação na linha verde, entre o Campo Grande e Telheiras, e na linha amarela, entre o Campo Grande e a Cidade Universitária.

Metro passou a circular com metade das carruagens

Por questões de segurança, na linha verde, o metro passou a circular apenas com três carruagens, metade do habitual, assim como na linha amarela, mas só entre o Campo Grande e Odivelas.

A alternativa para a maioria são os autocarros. A Carris diz que reforçou o serviço, mas os passageiros dizem que não chega.

Este cenário pode manter-se nos próximos dois meses, o tempo que vão durar as obras. A normal circulação é retomada a 8 de julho.

A linha circular do Metro de Lisboa vai ligar o largo do Rato ao Cais do Sodré e entra em funcionamento no final do próximo ano.