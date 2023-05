Salgado participa num ensaio clínico há nove meses para travar a Alzheimer, médico garante que ex-banqueiro tem alterações “na marcha”

A defesa de Ricardo Salgado guardou para o primeiro dia do debate instrutório do processo da derrocada do Grupo Espírito Santo um terceiro relatório médico sobre o estado mental do ex-banqueiro. No documento, assinado pelo professor e neurologista Joaquim Ferreira, é revelado “por ser verdade” que o antigo presidente do GES “encontra-se a participar num ensaio clínico internacional destinado a avaliar o benefício de um novo medicamento experimental para a doença de Alzheimer”. Mas, apesar disso, há um “agravamento significativo do estado de saúde global” com “agravamento de memórias” e alterações “na marcha, desequilíbrio e episódios de incontinência”.

Salgado estará a participar na experiência clínica desde julho de 2022, data do relatório anterior, mas o médico considera que ainda não se pode “decidir sobre os benefícios da participação no ensaio” nem “avaliar a capacidade do novo medicamento”.