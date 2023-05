Portugal cai para grupo com "situação satisfatória" para a liberdade de imprensa

Portugal caiu para nono lugar no 'ranking' mundial da liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e passou a liderar o grupo de 44 países com "uma situação satisfatória", foi hoje anunciado.

Em 2022, Portugal ficou em sétimo lugar e no grupo de oito países com uma "situação muito boa" para a liberdade de imprensa.

Segundo a 21.ª edição do 'ranking' mundial da liberdade de imprensa da ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), publicado hoje por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e com 180 países e territórios avaliados, este ano à frente de Portugal e no grupo de oito países numa situação muito boa para a liberdade de imprensa ficaram, por ordem decrescente, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Países Baixos, Lituânia e Estónia.

A RSF sublinha que a Noruega ocupa o primeiro lugar do 'ranking' pelo sétimo ano consecutivo, mas - o que é invulgar - um país não nórdico está em segundo lugar, nomeadamente a Irlanda (que subiu quatro lugares, para 2.º), à frente da Dinamarca (que desceu um lugar, para 3.º).

Outro destaque do 'ranking' deste ano foi o facto dos Países Baixos (6.º) terem subido 22 posições e recuperado a posição que ocupavam em 2021, antes do assassinato do repórter criminal Peter R. de Vries.

No outro extremo da tabela também há mudanças, com os últimos três lugares a serem ocupados exclusivamente por países asiáticos: O Vietname (178.º), que "quase completou a sua caça aos repórteres e comentadores independentes", a China (menos quatro para 179.º lugar), "o maior perseguidor de jornalistas do mundo e um dos maiores exportadores de conteúdos de propaganda", e, sem grande surpresa, a Coreia do Norte (180º).

"O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa revela uma enorme volatilidade de situações, com grandes subidas e descidas e mudanças sem precedentes, como a subida de 18 lugares do Brasil e a descida de 31 lugares do Senegal", refere o secretário da RSF, Christophe Deloire, citado no relatório.

"Esta instabilidade é o resultado de uma maior agressividade das autoridades em muitos países e da crescente animosidade contra os jornalistas nas redes sociais e no mundo físico. A volatilidade é também consequência do crescimento da indústria de conteúdos falsos, que produz e distribui desinformação e fornece as ferramentas para fabricá-la", adianta Deloire.