Troca de tiros na zona da Bela Vista, em Setúbal, faz quatro mortos. PSP diz que foi “ato isolado”"

Um tiroteio na zona da Bela Vista, em Setúbal, provocou quatro mortos na madrugada deste domingo, confirmou a PSP em declarações aos jornalistas presentes no local. Uma das pessoas que morreu terá sido o autor dos disparos.

Quando a PJ chegou ao local, as pessoas estavam mortas. Foi adiantada a informação, durante a manhã deste domingo, de que o presumível autor ter-se-ia suicidado antes da chegada da Judiciária, mas a informação não foi confirmada pela PSP.

Os quatro mortos, com idades entre os 30 e os 60 anos, eram praticantes de columbofilia. A PSP referiu-se ao incidente como uma "situação isolada", resultado de “algum assunto” que teria ficado “por resolver” entre os implicados na troca de tiros. Não são conhecidos, por enquanto, antecedentes criminais do autor dos disparos ou outras situações semelhantes em que possa ter estado envolvido. “Tudo indica que terá sido um ato isolado.”

O incidente continuará a ser investigado, no sentido de ser apurado o contexto e as circunstâncias em que aconteceu, bem como as diferentes motivações.

Para o local, foram mobilizadas duas equipas de intervenção rápida e elementos do Corpo de Intervenção da PSP, neste último caso, “por prevenção”. Foi estabelecido um perímetro de segurança na zona onde se deu a troca de tiros.

[Notícia atualizada às 11h34]