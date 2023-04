Há um novo sinal nas estradas portuguesas: o que significa, onde o pode encontrar e as coimas que pode ter de pagar se não estiver atento

Os sinais destinam-se assim a indicar que a via em questão está sujeita a controlo da velocidade média. Não se trata do cálculo da velocidade instantânea (velocidade no instante em que passa no controlo), mas da medição do tempo que o veículo demora a percorrer uma determinada distância. Por isso, cada local de medições de velocidade integra dois pontos de controlo.“Esta distância é variável de acordo com as condições do trecho da via”, explica a ANSR. Todos os locais de controlo de velocidade serão sinalizados, e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária divulgará em breve o site “onde poderá ser consultada a localização de todos os equipamentos”.

Os locais definidos para cálculo da velocidade média prendem-se com algumas características, como o elevado nível de sinistralidade “ao longo de troços e não apenas em pontos específicos” e a prática frequente no local de excessos de velocidade que agravavam a severidade dos acidentes, justifica ainda a ANSR. Para já, os locais indicativos onde poderão ser encontrados os sinais H42 são:

Aveiro: A41;

Beja: En206 e IC1;

Castelo Branco: IC8;

Coimbra: A1 e EN109;

Évora: A6 e IP2;

Faro: EN398;

Lisboa: A9, EN10, EN6-7 e IC19;

Porto: A3;

Santarém: A1;

Setúbal: EN10, EN378, EN4, EN5 e IC1.

O sinal H42 é, contudo, “informativo”, como lembra a ANSR, uma vez que “o condutor deve respeitar sempre os limites máximos de velocidade fixados por sinalização para a via onde circula, bem como os limites de velocidade especialmente estabelecidos para o condutor e para o veículo”.

Desrespeitar os limites de velocidade pode implicar, para os condutores de automóvel ligeiro ou motociclo a aplicação das seguintes coimas:

De 60 a 300 euros, se exceder até 20 km/h, dentro das localidades, ou até 30 km/h, fora das localidades (infração leve);

De 120 a 600 euros, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 30 km/h e até 60 km/h, fora das localidades (infração grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de um a 12 meses, com subtração de dois pontos na carta de condução;

De 300 a 1500 euros, se exceder em mais de 40 km/h e até 60 km/h, dentro das localidades, ou mais de 60 km/h e até 80 km/h, fora das localidades (infração muito grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de dois a 24 meses, com subtração de quatro pontos;

De 500 a 2500 euros, se exceder em mais de 60 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 80 km/h, fora das localidades (infração muito grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de dois a 24 meses, com subtração de quatro pontos na carta de condução.

Já quanto aos condutores de outros veículos, as coimas são:

De 60 a 300 euros, se exceder até 10 km/h, dentro das localidades, ou até 20 km/h, fora das localidades (infração grave);

De 120 a 600 euros, se exceder em mais de 10 km/h e até 20 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 20 km/h e até 40 km/h, fora das localidades(infração grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de um a 12 meses, com subtração de dois pontos na carta de condução;

De 300 a 1500 euros, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 40 km/h e até 60 km/h, fora das localidades(infração muito grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de dois a 24 meses, com subtração de quatro pontos;

De 500 a 2500 euros, se exceder em mais de 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 60 km/h, fora das localidades (infração muito grave) e na sanção acessória de inibição de conduzir pelo período de dois a 24 meses, com subtração de quatro pontos na carta de condução.