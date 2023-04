Ministério do Ambiente autoriza ”translocação” de fauna das Alagoas Brancas, biólogos temem consequências para a biodiversidade

Entre Lagoa e o Carvoeiro, no Algarve, há uma zona húmida que serve de refúgio para uma variedade de aves, répteis e anfíbios protegidos por lei. Porém, a pequena área não tem qualquer estatuto de proteção e para este local está projetado um loteamento para 11 armazéns, com licença da Câmara de Lagoa e sem qualquer oposição do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC).