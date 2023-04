A Índia está a ultrapassar a China em número de habitantes: as estimativas de um marco histórico

Até ao início de julho, a Índia já terá ultrapassado a China no número de habitantes, passando a ser o país com mais população no mundo, segundo as estimativas das Nações Unidas. É impossível saber com rigor em que dia é que essa mudança histórica vai ocorrer, ou até se já aconteceu, mas as estimativas dos demógrafos apontam para que a 1 de julho a Índia tenha já mais 3 milhões de pessoas do que a China.