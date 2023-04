Os hospitais públicos deixaram de ser avaliados: “É um críme político”, acusa o criador do sistema

Os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão há mais de um ano impedidos de saber quais são os melhores hospitais públicos, porque a avaliação deixou de ser feita por decisão da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). O criador do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) e antigo presidente do organismo regulador, Eurico Castro Alves, acredita que se tratou de “um crime político, para esconder que os hospitais em parceria público-privada (PPP) eram melhores. Ou então por desconhecimento sobre a forma como o SINAS funcionava”.

