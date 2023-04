Greves na PJ têm limitado as operações de maior dimensão ao tráfico de droga: até a ministra da Agricultura saiu prejudicada

RUI MINDERICO/LUSA

Por causa da greve dos inspetores da PJ, as operações de maior dimensão e fora de horas estão mais limitadas. Também as escutas telefónicas não têm sido atualizadas com a frequência normal, garantem fontes daquela polícia. A adesão está a ser “bastante elevada”, chegando aos 95% em alguns casos, garante o sindicato

Há uma hora