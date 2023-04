Trânsito vai mudar em Lisboa: conheça as alterações que entram em vigor na próxima semana

A Câmara Municipal de Lisboa vai alterar o trânsito entre Alcântara e o Parque das Nações. A partir do final da próxima semana, entrar de carro na zona da Baixa-Chiado só vai ser possível para o trânsito local.

Com as reparações nas estradas e passeios, as obras de expansão do Metro e a construção dos túneis de drenagem, para a cidade aguentar melhor possíveis cheias, a Câmara de Lisboa vê-se obrigada a fechar parte da circulação na zona ribeirinha.

Quer entrar na cidade? Veja as alternativas

Apenas transportes públicos, habitantes e trabalhadores da região poderão transitar livremente e a ideia é a de aproveitar a chamada quinta circular.

Quem entra na cidade, por exemplo, deve fazê-lo seguindo pelas zonas da Estrela, do Rato, do Conde Redondo, da Praça do Chile e da Paiva Couceiro, evitando assim que a ligação ao Parque das Nações seja feita pela zona ribeirinha da capital.

Câmara diz que trânsito é desesperante

Com esta alteração, os veículos com mais de 3,5 toneladas passam a estar proibidos de entrar na Baixa-Chiado.

A autarquia de Lisboa admite que, por vezes, o trânsito na cidade é desesperante e diz que, por isso, está totalmente disponível para adaptar as novas regras caso o plano não esteja a correr como esperado.

As alterações entram em vigor na próxima semana, a 26 de abril, mas não se sabe se são permanentes ou apenas temporárias.