Jovens e TikTok fazem explodir vendas de livros

Como a maioria dos colegas do liceu, Maria Rita Matos lia pouco. Na escola, recorria aos resumos para escapar à “chatice” de ler os clássicos obrigatórios e nos tempos livres era difícil arrancá-la das redes sociais. Mas um dia tudo mudou, e foi precisamente por causa delas. Na primavera de 2020, durante o primeiro confinamento imposto pela covid, a jovem, então com 17 anos, matava o tédio no TikTok quando viu o vídeo de um adolescente brasileiro sobre os livros de aventuras da saga Percy Jackson. Curiosa, comprou um exemplar, e nunca mais parou de ler. Um ano depois, quando já devorava obras à média de uma por semana, criou na mesma plataforma uma conta só dedicada aos livros, partilhando os sentimentos que cada leitura lhe desperta. Hoje tem 18 mil seguidores e um vídeo que publicou em janeiro para recomendar novos autores portugueses já ultrapassou as 230 mil visualizações.

“Comecei a ser abordada por várias editoras, que me mandam livros para eu fazer vídeos de recomendação. Tenho parcerias com quase todas e há seis meses fui contratada para gerir o TikTok da Editora Infinito”, conta Maria, de 19 anos, que já fez do hobby um negócio.