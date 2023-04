Dois adiamentos depois, a reestruturação do SEF foi aprovada em Conselho de Ministros

Foi aprovada esta quinta-feira a reestrutura do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O Conselho de Ministros deu luz verde ao diploma que define a criação Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que vai substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nas competências da política de acolhimento, assim como do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

“[O diploma] corresponde ao compromisso que o Governo assumiu no seu programa de Governo e significa uma mudança de paradigma nas políticas de migrações”, descreveu Ana Catarina Mendes em conferência de imprensa, reforçando que assim se separam as polícias daquilo que “deve ser a política de acolhimento”.

Tal como já havia sido anunciado, a parte policial do SEF vai ser transferida para a Polícia Judiciária (e depois distribuída por outras forças como a PSP e GNR), enquanto o serviço direcionado para os imigrantes e requerentes do estatuto de refugiado será da responsabilidade da APMA, incluindo matérias como as autorizações de residência ou pedidos de asilo.

“O que quero distinguir é a importância desta mudança para uma visão mais humanista, solidária e mais ágil para os que aqui chegam”, disse ainda a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, considerando que o diploma aprovado e a criação desta nova agência significam uma “aproximação” às políticas migratórias a nível europeu.

O diploma define ainda um processo de transição fixado em seis meses.

Na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira foi também aprovado o decreto-lei que irá regular o regime de transição dos trabalhadores do SEF. De acordo com Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, o regime procura salvaguardar os direitos dos trabalhadores daquele serviço de segurança extinto e acautelar as transições de carreiras e reposicionamentos remuneratórios.

A reestruturação do SEF foi decidida pelo anterior Governo e aprovada na Assembleia da República em novembro de 2021, tendo já sido adiada por duas vezes. O processo foi, entretanto, adiado em novembro desse ano, até maio de 2022, devido à pandemia de covid-19, por proposta do PS, e adiado novamente pelo atual Governo no final de abril de 2022.





em atualização