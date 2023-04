IVA zero vai incluir bebidas e iogurtes vegetais, mas vegetarianos consideram cabaz “insuficiente”

O cabaz alimentar com IVA zero vai passar a incluir bebidas vegetais e produtos dietéticos destinados à nutrição entérica (alimentação por sonda). Esta terça-feira, foram aprovadas as propostas de vários partidos para aumentar a lista de bens que beneficiarão de IVA zero já a partir do dia 18 de abril. No entanto, para a Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) continua a não haver “alternativas de base vegetal suficientes e possíveis de incluir nas refeições”.

O atual cabaz continua a ser “insuficiente”, “deixando de fora alimentos de elevado valor nutricional, como cogumelos e outras variedades de hortícolas”, e faz ainda falta “fonte de proteína vegetal (como tofu, seitan e restantes leguminosas)”, afirma a vice-presidente da AVP, Joana Oliveira, ao Expresso. A proposta do Governo, que incluía inicialmente 44 bens essenciais, foi votada ontem pela Comissão de Orçamento e Finanças já com as novas alterações.