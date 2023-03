Portugal e o acolhimento de refugiados: “Milenarmente, é uma zona de passagem. Estamos hoje a ter uma diversidade que sempre foi a nossa"

Paulo Mendes Pinto observa “uma confusão que facilmente se faz entre o mundo muçulmano e as áreas migratórias dos últimos anos”, uma tendência exacerbada pelos movimentos de extrema-direita que recorrem a discursos de generalização facilitista e preguiçosa. O coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona teme que o ataque no Centro Ismaelita de Lisboa possa abrir uma ferida num passado recente de convívio pacífico com a diversidade religiosa e pede que não se façam retrocessos. Portugal, com uma tradição milenar de variedade cultural e sendo um ponto em que confluem os fluxos do Mediterrâneo e do Atlântico, tem-se mantido mais cauteloso em embarcar em discursos de ódio do que muitos países da Europa. Mas episódios como aquele que ocorreu esta semana devem ser contextualizados e explicados à sociedade, para que não se cometam equívocos. É o que o investigador Paulo Mendes Pinto tenta fazer, nesta entrevista com o Expresso.