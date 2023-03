Hotéis baratos no fim de semana de Páscoa: há milhares de ofertas na casa dos €100 para duas pessoas (ensinamos-lhe como procurar)

Para quem lida com orçamentos apertados, e com muitas unidades no Algarve já esgotadas para o fim de semana da Páscoa, considerado o início da época alta, restam alternativas mais baratas para fazer uma escapada no país neste período festivo? De norte a sul, a oferta turística é diversa e, com alguma persistência, encontram-se sempre oportunidades, apesar do contexto económico difícil. “Portugal desenvolveu-se no turismo de tal maneira, que consegue ter ofertas de alojamento para todos os bolsos, desde os mais simples e pitorescos aos mais caros”, nota Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Este ano os preços têm vindo a aumentar na hotelaria: “A cadeia de valor está toda mais cara, estamos a pagar mais aos trabalhadores e a enfrentar uma subida de custos em várias frentes, com destaque para a fatura energética, o que naturalmente se tem de repercutir no preço final”, frisa Bernardo Trindade. Diárias médias de 119 euros em Portugal O preço médio por uma diária de hotel em Portugal foi de 119 euros em 2022, segundo um balanço recente da AHP que resultou de um inquérito aos associados em todo o país.

Olhando por regiões, a zona Centro foi a que obteve o valor mais baixo nos preços praticados pela hotelaria, o que no ano passado se cifrou numa média de 83 euros por noite. Na região Porto e Norte, a média dos quartos de hotel vendidos foi de 109 euros por noite, e no Alentejo 123 euros. A média das diárias praticadas em Lisboa atingiu 152 euros e no Algarve 124 euros. No caso da Madeira, os quartos de hotel foram vendidos em média a 113 euros por noite, e nos Açores a 108 euros. Os preços praticados pela hotelaria em Portugal nas várias regiões podem ser uma primeira referência para perceber que zonas se perfilam mais económicas para turismo, mas nem sempre são um garante disso, e num mesmo local pode haver unidades muito diferenciadas, também a nível de tarifas. Tipicamente, em zonas do interior os preços serão mais moderados que em zonas como o Algarve, mais procuradas para turismo neste primeiro pico da época alta, que é a Páscoa. O primeiro passo, para quem tem um orçamento curto e está mesmo interessado numa escapada na Páscoa, é fazer uma pesquisa apurada nas plataformas de reservas (como Booking, Expedia, entre várias outras), que permitem uma procura filtrada por regiões ou tecto de preços. Se o orçamento for mesmo apertado, há que considerar os alojamentos mais “simples e pitorescos” de que falava o presidente da associação hoteleira, devendo-se cruzar a pesquisa com os comentários e a classificação dos hóspedes, que muitas vezes dão indicações bastante precisas sobre os pontos fortes ou fracos de cada unidade (como localização, atrativos à volta ou serviços prestados). Na casa dos 100 euros para duas pessoas nas duas noites do fim de semana da Páscoa (com pequeno almoço incluído e já incluindo impostos ou taxas), uma pesquisa do Expresso em plataformas realizada esta sexta-feira apurou haver uma série de oportunidades interessantes na relação qualidade/preço – atenção que, tratando-se de unidades de dimensão reduzida, a disponibilidade pode rapidamente esgotar.

