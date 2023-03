Vaticano confirma: Papa Francisco está hospitalizado com uma infeção respiratória

O Papa Francisco sofre de uma infeção pulmonar, de acordo com um comunicado do gabinete de imprensa do Vaticano, e vai permanecer internado no Hospital Gemelli, em Roma. O Sumo Pontífice terá de se sujeitar a "alguns dias de tratamento médico hospitalar adequado", referiu a mesma fonte, enquanto garantiu que a infeção não está relacionada com a covid-19.

Francisco deu entrada esta quarta-feira naquele hospital e cancelou as audiências para os próximos dois dias. Inicialmente, o Vaticano disse que o objetivo era o de realizar exames previamente agendados, sem acrescentar mais pormenores, incluindo quanto tempo o Papa, de 86 anos, permaneceria no Hospital Universitário Gemelli, onde foi operado em 2021. As audiências papais até sexta-feira foram canceladas e ficou a dúvida sobre se Francisco irá participar nas atividades da Semana Santa no Vaticano, que começam no domingo.

O jornal italiano “Corriere della Sera” adiantou que o Sumo Pontífice teria sofrido problemas de natureza cardíaca e respiratória ainda durante a manhã desta quarta-feira, de acordo uma fonte hospitalar, e foi transportado de ambulância para o Hospital Gemelli. O mesmo jornal adiantou que o Papa terá começado a sentir dores no peito logo após a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, quando já se encontrava na sua residência na casa Santa Marta.

Francisco apareceu hoje publicamente, aparentemente com saúde, durante a sua audiência geral regular, embora tenha demonstrado trejeitos de dor ao entrar e sair do "Papamóvel". O objetivo dos exames médicos que Francisco está a realizar não é claro.

O Papa teve parte de um pulmão removido quando era jovem, devido a uma infeção respiratória, o que explica a forma como fala, quase sussurrando. Francisco passou 10 dias no hospital Gemelli após a cirurgia de 2021, para um estreitamento intestinal, que incluiu a remoção de 33 centímetros do seu cólon.

Há mais de um ano que o Papa se socorre de uma cadeira de rodas para se mover, devido a uma tensão nos ligamentos do joelho direito e a uma pequena fratura no joelho. O Papa não foi operado ao joelho porque não respondeu bem à anestesia geral durante a cirurgia intestinal de 2021.