Duas mulheres morreram no ataque no centro ismaelita em Lisboa, PSP neutraliza atacante com um tiro na perna

Duas mulheres morreram vítima de facadas no centro ismaelita, em Lisboa. O ataque ocorreu esta terça-feira de manhã.

A PSP recebeu o alerta do ataque às 10h57. Um minuto depois, chegaram ao local os primeiros agentes que deram com um homem armado, com cerca de 40 anos, com uma faca de grandes dimensões.

Os agentes deram ordens ao suspeito para que cessasse o ataque, mas este não obedeceu, avançando na direção dos polícias com a faca na mão.

De acordo com informações recolhidas pelo Expresso, o atacante é de naturalidade afegã e foi neutralizado pela PSP, ficando ferido com um tiro disparado por um agente. Foi levado para o Hospital São José.

As autoridades estão ainda a tentar perceber as motivações do suspeito e se se trata de um ataque terrorista.

Além das duas mortes há ainda a registar um ferido grave e outro ligeiro.

Uma fonte do Hospital São José refere que o suspeito vai ser operado aos membros inferiores, tendo sido ferido com gravidade na perna.

No centro ismaelita encontram-se várias dezenas de operacionais da Unidade Especial da Polícia, da PSP, e da Unidade Nacional Contra-Terrorismo da PJ.

O primeiro-ministro, António Costa, já expressou a sua “solidariedade e pesar” à Comunidade Ismaelita e às famílias das vítimas. “Até agora tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar às autoridades”, afirmou Costa á chegada Tomar, onde vai encerrar as jornadas parlamentares do PS.



Costa salientou “a pronta intervenção da PSP” e disse que, por enquanto, “ é prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações para este ato criminoso”.

[em desenvolvimento]