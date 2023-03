Protesto de trabalhadores dos bares dos comboios da CP interrompeu saída de comboios em Lisboa

Entre 20 a 30 trabalhadores dos bares dos comboios da CP interromperam a saída de carruagens de Santa Apolónia hoje de manhã e deverão juntar-se à tarde à manifestação da CGTP, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, os trabalhadores pertencem a uma empresa contratada pela CP para assegurar o funcionamento dos bares dos comboios e decidiram protestar contra salários em atraso, mantendo-se na linha entre as 10:00 e as 11:50.

A PSP interveio como mediadora, explicando aos manifestantes as condições em que podem exercer o direito à manifestação, e desmobilizou sem incidentes a registar, segundo a mesma fonte.

“Houve uma interrupção momentânea na saída dos comboios”, referiu a fonte.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, segundo o qual o protesto envolveu 30 a 40 pessoas.

De acordo com a PSP, os trabalhadores irão juntar-se a milhares de manifestantes que hoje desfilarão em Lisboa, numa iniciativa da CGTP-IN, por melhores salários e pensões, entre outras medidas para fazer face ao aumento do custo de vida.