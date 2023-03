E se eu pudesse pedir reembolso do passe equivalente aos dias em que os transportes não funcionam?

Quem compra o passe para usar os transportes públicos não tem nenhuma forma imediata de pedir um reembolso, mesmo que parcial, para compensar falhas repetidas no serviço. E nessas ocasiões muitas pessoas acabam mesmo por ter de apanhar táxi ou levar o carro, juntando essa despesa ao valor que já pagaram pelo passe no início do mês. A DECO, que tem recebido várias queixas, considera que essa é uma “falha” na proteção do consumidor e defende uma alteração à lei que garanta o direito de reembolso a quem compra passe.