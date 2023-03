“Não quero abdicar do meu sossego”: reportagem no bairro onde a Câmara de Almada exige que 50 casas sejam legalizadas em 30 dias

NUNO FOX

Na Banática, um pequeno bairro na Caparica, proprietários de habitações onde moram mais de 100 pessoas receberam ordens da Câmara de Almada para as regularizar até final do mês — e algumas arriscam ser demolidas. Os moradores não percebem “o que é que a Câmara quer com isto”: “Estamos aqui há tantos anos, não chateamos ninguém”

Há uma hora