Em três anos, houve 142 incidentes entre orcas e veleiros na costa portuguesa. Velejadores e autoridades nacionais procuram soluções

Getty Images

As interações entre orcas e veleiros aumentaram desde 2020 e não se sabe porquê. Apesar de a subpopulação ibérica deste cetáceo estar entre os três mamíferos selvagens mais criticamente ameaçados em Portugal, há velejadores e pescadores que, por medo, carregam petardos e caçadeiras nas embarcações com riscos acrescidos para ambas as espécies.

Há 34 minutos