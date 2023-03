Explosão durante exercício militar na base de Santa Margarida provocou um morto

Esta operação foi realizada "no âmbito do Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida", Constância, Santarém.

Em comunicado, o Exército refere que ocorreu uma "explosão inadvertida", cerca das 16h40, durante uma operação de desativação de engenhos explosivos, que estava a ser realizada por uma equipa de desativação do Regimento de Engenharia N.º1 "para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes".

Uma explosão ocorreu esta quinta-feira à tarde no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância (distrito de Santarém), havendo registo de um morto, três feridos graves e dois feridos ligeiros, indicou à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O ramo militar anunciou que foi aberto um processo de averiguações e que a Polícia Judiciária Militar (PJM) tomou conta da ocorrência.

Segundo o Exército, foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar e ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

O ramo acrescenta que “assim que oportuno será divulgada informação adicional”.

O Comando Sub-regional do Médio Tejo referiu que o alerta foi recebido às 16h49 e que para o local foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, as duas vítimas graves foram transportadas de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e os três feridos ligeiros de ambulância para o Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Comando Sub-regional do Médio Tejo de Emergência e Proteção Civil, David Lobato indicou que os feridos sofreram, por exemplo, lesões oculares e lesões internas.

Em comunicado, a Presidência da República refere que o chefe de Estado “acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida”.

O Presidente da República “já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes”, pode ler-se na mesma nota.