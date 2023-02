“Temos de os preocupar com plágios, modelos éticos, preconceitos e não podemos achar que a IA está sempre correta”

A inteligência artificial (IA) já se equipara à inteligência humana?

Na minha opinião, ainda que muito discutível, a inteligência tem por base perceções que vie­ram de sons e imagens captadas desde os úteros das nossas mães e que permitem decidir o que fazer a cada momento. A inteligência artificial (IA) também decide o que fazer a partir de todas as perceções disponíveis. No Chat­GPT as perceções incidem em textos que demoram dois mil ou três mil anos a ler. Mas funciona só com texto, e os humanos fazem mais coisas.

